Campanha do Zune, da Microsoft, aposta em sociabilidade Nos EUA a Microsoft começou a promover o Zune, tocador digital concebido para disputar espaço com o líder de mercado iPod, da Apple. Só que a campanha, avaliada em US$ 100 milhões, aposta num viés inusitado, ao destacar as funções de compartilhamento de músicas do aparelho. É que um usuário do tocador poderá compartilhar o que estiver ouvindo com outros usuários do Zune dentro do alcance de um sinal Wi-fi. A idéia da Microsoft é explorar este recurso ´social´, de forma que as pessoas possam compartilhar suas preferências musicais com outras pessoas, em lugar do isolamento atribuído aos donos de tocadores da Apple. Seguindo informações divulgadas pela Microsoft, usuários do Zune poderão enviar músicas para outro dono do tocador por até três dias ou três execuções. As músicas poderão ser compradas na loja Zune Marketplace por US$ 0,99, a mesma faixa de preço da loja iTunes, ou acessadas por meio de uma assinatura mensal de US$ 14,99.