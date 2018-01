Campanha para tirar a DAP Para facilitar o acesso dos produtores familiares ao Pronaf durante a Agrifam, que será realizada de 2 a 5 de agosto, em Agudos (SP), os organizadores da feira, em parceria com a Cati, começaram no início deste mês a campanha "Eu tenho a DAP". A idéia é estimular os agricultores a procurar a Casa da Agricultura ou o Sindicato Rural do município para obter ou regularizar a declaração. "O produtor que tiver a DAP receberá um selo que o identificará como enquadrável no Pronaf durante a feira", explica José Pedreira de Freitas. A DAP é uma espécie de identidade que atesta a condição do agricultor familiar, feita pelos órgãos de extensão rural de cada Estado. Em São Paulo, a DAP é emitida pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integrada (Cati).