Campanha presidencial norte-americana anima Second Life

Não são só os eleitores da vida real que acompanham de perto a campanha presidencial norte-americana. A corrida pela Casa Branca também pega fogo no Second Life. Simpatizantes do candidato republicano John McCain e do democrata Barack Obama – mais especificamente, os personagens que essas pessoas criaram no mundo virtual – reúnem-se com freqüência no mundo virtual Second Life (SL). Lá, eles assistem aos debates juntos, fazem camisetas, faixas e placas. Por trás das duas maiores campanhas eleitorais no mundo virtual estão dois homens: Keith Mandell, 36, no lado de Obama, e Gordon Olivant, 43, com McCain. Os dois afirmam não ter nenhuma ligação com os comitês de campanha na vida real. "Meu foco principal é convencer as pessoas a fazerem um trabalho na vida real", diz Mandell, que é advogado na vida real. No SL, Mandell controla o avatar Cubsfan Pugilist, que se parece com Obama. Mandell fundou seu grupo de apoio a Obama em dezembro de 2006, antes do senador pelo Estado de Illinois anunciar sua candidatura à presidência dos Estados Unidos. O grupo cresceu e tem mais de mil integrantes, incluindo avatares com aparência de piratas, pessoas com cauda e bolas de luz flutuantes. "Apóio a candidatura de Obama há muito tempo", diz Mandell. "Custou alguns dólares para criar o grupo, e então eu comecei o trabalho." Olivant começou a organizar um grupo pró-McCain no primeiro semestre e atraiu cerca de 400 membros para seu café virtual. No início, ele abrigou debates com tópicos sugeridos, como impostos ou o porte de armas. Atualmente, ele se encontra a qualquer hora com outros grupos republicanos, discutindo rumores na internet sobre Barack Obama. "Leva tempo para construir e fidelizar a audiência", explica Olivant. "Imagino se eu tivesse feito isso para outro ano, nós teríamos uma situação diferente. O trabalho é duro. Não é mágica. É preciso estar lá, falar com as pessoas, engajá-las e fisgá-las. Não dá para acelerar esse processo." Olivant trabalha como escritor freelancer desde que ele deixou o cargo de diretor em uma grande empresa. Seu avatar, conhecido como Wyatt Forster, é um jovem homem branco que costuma vestir calça jeans, uma camiseta da campanha de McCain e, às vezes, uma camisa havaiana azul. "Se uma pessoa votar em McCain por causa desse trabalho no SL, verei isso como algo positivo", diz Olivant. "Talvez algumas pessoas que não votaram antes irão votar desta vez. Esta é a minha maneira de fazer algo." MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril de 2007, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar. Se você ainda não tem o Second Life instalado, faça o download do programa agora. Clique aqui e baixe gratuitamente.