Campeão no tae kwon do vai falar com torcida no Second Life

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) confirmou na manhã desta terça-feira, 17, um encontro do lutador de tae kwon do Diogo Silva, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, com torcedores no mundo virtual do Second Life. Ele vai conversar com avatares às 20 horas no espaço "Torcida Brasil" construído na Ilha Brasil. É o primeiro atleta brasileiro a interagir com torcedores no metaverso desde a inauguração da vila virtual do Pan, em junho. Ele conquistou a primeira medalha de ouro nos jogos para o Brasil no domingo. Ele derrotou por 3 a 0 o guatemalteco Gabriel Sabastine, na categoria até 68 kg. Ainda não há previsão de outros encontros com atletas na Ilha Brasil. Segundo o COB, a programação depende dos resultados dos jogos e da disponibilidade da delegação. O espaço "Torcida Brasil" pode ser acessado no Second Life pelas coordenadas Ilha Brasil (163, 251, 31). Sobre o Second Life O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual, que pode ser acessado em bancas das ilhas da Kaizen. Atualizado diariamente de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural.