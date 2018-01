Campeonato de games online realizado num cinema 'trava' antes do fim

A primeira edição do Game Experience, campeonato de jogos online disputado em uma tela de cinema, realizado no sábado (30), não foi exatamente um sucesso. Os participantes das finais dos games Ragnarök e Grand Chase sofreram com os problemas técnicos da rede 3G instalada no local. Por causa da instabilidade na conexão, o Grand Chase acabou parando nas semifinais, frustrando grande parte das cerca de 250 pessoas que acompanhavam os embates. A estudante Nikolle Ferrarini, que veio de Campinas para jogar Grand Chase, era uma das mais irritadas. "Acho uma grande sacanagem o que aconteceu aqui. Vim para São Paulo exclusivamente para isso", disse. Após a quarta tentativa frustrada de decidir os finalistas do jogo online, a Level Up! Games, organizadora do evento ao lado da rede Cinemark, anunciou que os ganhadores seriam decididos posteriormente, online - e não na sala 7 do cinema do Shopping Santa Cruz, onde estava acontecendo o Game Experience. Pelo menos o Ragnarök conseguiu saber seus campeões, os três integrantes da equipe Unity*: Felipe Vicente, Felipe Martins, e Ricardo Henrique Teixeira, sendo o último um convidado especial, vindo do Rio de Janeiro. Ricardo, de 23 anos, joga Ragnarök desde o primeiro dia do servidor, mas não fazia parte do grupo campeão antes deste sábado, integrando-o apenas para as finais. Comparando-se ao craque Romário, ele mostrou uma marra semelhante na hora de receber os prêmios dos patrocinadores: "Acabei de chegar e já saí vitorioso". Ao final da premiação, foi anunciado que no segundo semestre acontecerá uma nova edição do campeonato de brasileiro de Grand Chase, sendo que os vencedores serão levados para a disputa mundial, que acontece em 2010 na Coréia do Sul. Sobre os jogos Importado da Coréia, Ragnarök foi lançado no Brasil em 2004. O jogo, que é disputado online, retoma a mitologia nórdica inspirando-se no mangá homônimo do escritor sul-coreano Lee Myung-jin. Segundo a Level Up! Games, que promove o jogo por aqui, cerca de 150 mil jogadores participam mensalmente das disputas pela internet. Já Grand Chase é baseado em combates rápidos e é seguido por cerca de 260 mil usuários.