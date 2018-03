Campinas adia de novo as aulas para conter gripe suína

Na semana passada, a administração municipal anunciou que as aulas seriam retomadas na segunda-feira. No entanto, após nova avaliação da situação epidemiológica da doença, a prefeitura de Campinas aprovou a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde, em comum acordo com a Secretaria Municipal de Educação, para a extensão do prazo em mais uma semana, com o intuito de garantir maior impacto da medida.

A reposição das aulas do ensino fundamental ocorrerá ao longo do segundo semestre para que o calendário de 200 dias letivos seja cumprido, conforme resolução formal da Secretaria Municipal de Educação a ser publicada nos próximos dias. Segundo a prefeitura de Campinas, a rede particular de ensino também acatou as recomendações das secretarias Estadual e Municipal de Saúde e de Educação e vai iniciar o segundo semestre letivo também no dia 17.