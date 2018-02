Campinas admite rodízio de água em mais de 100 bairros

Na noite de ontem, a pedido do prefeito Jonas Donizette (PSB), o Departamento de Água de Jundiaí suspendeu a transposição do Rio Atibaia por três dias para melhorar a vazão e a qualidade da água no ponto de captação de Campinas. O volume, no entanto, só deve aumentar amanhã. A expectativa é de que haja água para normalizar o abastecimento. A empresa colocou onze caminhões-pipa para atender as áreas desabastecidas.

Caminhões-pipa que abastecem os bairros de Itu, na região de Sorocaba, estão sendo escoltados por viaturas da Guarda Civil Municipal para evitar saques. A cidade está sob racionamento há nove meses e algumas regiões chegam a ficar até 20 dias sem água nas torneiras. Houve casos de tumulto, depredação e saque da água quando os caminhões entraram nessas áreas. Os bairros críticos ficam na região do Pirapitingui, onde duas rodovias foram interditadas e um ônibus incendiado, durante protestos, no último domingo e na segunda-feira.

A prefeitura informou que a escolta ocorre desde terça-feira (14) para os veículos que atendem os bairros onde ocorreram protestos violentos e abordagens dos caminhões-pipa. De acordo com a GCM, foram disponibilizadas sete viaturas e 16 homens para esse serviço. No bairro Cidade Nova, um dos mais afetados, moradores fazem filas em três bicas para encher galões. A água também é retirada com baldes do lago cedido pelo dono de uma chácara. Na cidade, circula um abaixo assinado pedido intervenção estadual no município.