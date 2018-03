Campinas já registra 21,9 mil casos de dengue no ano Subiu para 21,9 mil o total de casos de dengue em Campinas, no interior de São Paulo, na maior epidemia vivida na história da cidade. Com as unidades de saúde sobrecarregadas e com filas de espera, a Secretaria Municipal de Saúde colocou profissionais que estavam em função administrativa para atender os doentes e convocou 122 técnicos de enfermagem e enfermeiros aprovados em concurso para reforçar os atendimentos.