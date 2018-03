Campinas pode ter protesto contra tarifas no dia 20 Um grupo de manifestantes se organiza pela internet para uma manifestação contra o aumento da tarifa de ônibus em Campinas, interior de São Paulo, no próximo dia 20. O movimento Frente contra o Aumento - Campinas marcou a concentração de manifestantes para as 17h, no Largo do Rosário, de onde eles sairão em passeata pela cidade às 18h.