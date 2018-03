Campos: deve-se diferenciar protesto de luta política Diferenciar manifestação de luta política. Esta, de acordo com o governador de Pernambuco e presidente nacional do PSB, Eduardo Campos, deve ser uma prioridade de governantes para acabar com a violência em protestos contra aumentos de passagens de ônibus que têm acontecido em capitais como São Paulo e Rio. Campos avaliou, em evento empresarial em Araxá, no Alto Paranaíba (MG), que é necessária "firmeza para garantir a ordem pública", mas apenas com negociações será possível diferenciar manifestantes legítimos de baderneiros.