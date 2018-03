Campos do Jordão também deverá ter bafômetro Nem em Campos de Jordão, município da Serra da Mantiqueira que costuma receber milhares de turistas nesta época, os motoristas estarão livres da Lei Seca. Para ajudar a polícia a conter a violência e organizar o trânsito, a administração local deve comprar de 15 a 20 bafômetros nos próximos dias. "Estão sendo cotados, mas acredito que vamos usar sim, em uma parceria com a Polícia Militar", afirmou o secretário de Turismo do município, Luiz Goshima. A notícia deve pegar muito visitante de surpresa. E é com neve artificial e show de luzes que acompanham o ritmo de músicas clássicas que o município dá as boas vindas aos visitantes. O show de luzes, por sinal, que ocorre de quinta a domingo, das 18 às 22 horas no Portal e no Morro do Elefante, é a novidade do Festival de Inverno deste ano. Em sua 39ª edição, o evento, que reúne nomes importantes da música erudita nacional e internacional, deve atrair cerca de 700 mil turistas este mês. Nos hotéis e pousadas - que somam cerca de 9 mil leitos -, pelo menos 80% das vagas já foram preenchidas, com diárias que variam de R$150 a R$1.500. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.