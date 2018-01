Campus Party Brasil abre período de pré-inscrições

O evento Campus Party Brasil abriu nesta quarta-feira, 14, o período de pré-inscrições para o maior encontro de comunidades da internet de todo o mundo que, pela primeira vez desde 1997, vai acontecer fora da Espanha. O prédio da Bienal do Ibirapuera, em São Paulo, foi o local escolhido para sediar o evento, marcada para os dias 11 a 17 de fevereiro do próximo ano. Veja também: Link - Hackers e geeks invadem a Bienal no próximo verão Os interessados em participar já podem efetuar sua reserva de vaga pelo site oficial do evento www.campusparty.com.br - a equipe do Campus Party entrará em contato para concluir a inscrição. O ingresso custa R$ 100 e dá direito a um lugar na arena dos computadores, a um ponto na conexão de 5 gigabytes, a uma barraca e livre acesso às atividades oficiais do evento, bem como às áreas de exposições, lazer e serviços (refeitório, banheiros, sanitários, chuveiros e enfermaria). O "campuseiro" (de campusero, em espanhol) deverá registrar seu computador de mesa ou portátil no momento do credenciamento - a partir das 8 horas do dia 11 de fevereiro, no próprio local do evento. Também é possível contratar um pacote à parte para refeições e ter café da manhã, almoço e jantar durante os sete dias por mais R$ 100. A idade mínima para participar da Campus Party Brasil é 12 anos completos (menores de 18 anos deverão apresentar autorização dos pais e estar acompanhados por um maior responsável, durante todo o evento).