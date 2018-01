Campus Party coloca País no 'mainstream' da internet

Há quem diga que o "nerdstock" chegou ao País ou que uma horda de hippies-tecnológicos vai invadir o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, a partir da meia-noite desta segunda-feira, 11. É tudo isso misturado com um marco histórico - a primeira Campus Party fora do país-sede, a Espanha, coloca o Brasil no centro das discussões sobre internet, blogosfera e inclusão digital. 'Campuseros' fazem fila na entrada da Bienal antes da abertura dos portões. Foto: Paulo Liebert/AE O portal estadao.com.br preparou uma cobertura especial do evento em parceria com o caderno Link. Acampado na Bienal, o repórter Rodrigo Martins enviará várias vezes por dia ao blog Campus Party 2008 a atmosfera da Bienal, local em que os participantes ficarão acampados e onde ocorrerão as palestras e desconferências. Mesmo de longe, você pode participar do evento por aqui. Siga os links abaixo: Blog Campus Party 2008 Programação - Lista completa Programação - O que vale a pena ver Baixe o convite para a área gratuita Câmeras ao vivo na Campus Party: Palco principal Bancadas Software livre e robótica Todas as matérias sobre a Campus Party 2008 Guarde o link desta página (http://www.estadao.com.br/tecnologia/not_tec122822,0.htm) e não perca nada do encontro tecnológico paulistano.