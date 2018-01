Campus Party exibe perfil da web no País

Não foi só uma reunião de 3 mil fanáticos pela web. A Campus Party, que rolou entre os dias 11 e 17 na Bienal, também serviu para entender melhor quem é e o que pensa o internauta brasileiro. Na semana passada o instituto TCS InterScience divulgou com exclusividade para o Link uma pesquisa, encomendada pela Telefônica, feita entre os campuseiros nos sete dias do evento. Os tópicos abordam desde downloads ilegais até como eles se informam e o que acessam na rede. O estudo aponta o perfil médio dos participantes: homem solteiro entre 20 e 24 anos. Trabalha e estuda e ainda não concluiu a faculdade. É da classe B e tem mais de um computador em casa, com conexão banda larga. Tem celular, pendrive, câmera digital e gosta de curtir um som no MP3 player. De acordo com a pesquisa, 82% dos participantes baixam músicas e filmes da rede, mesmo que saibam que é ilegal. A maioria, 62%, culpa o alto custo do CD e do DVD e diz que "pagaria pelo download se fosse mais barato." Esse dado, porém, contrasta com uma outra informação fornecida pela organização da Campus Party. O download foi grande, com picos de 520 megabytes (MB) por segundo. Mas o upload (envio de arquivos como fotos e textos para publicação em blogs e fotologs, por exemplo) foi maior, com picos de 772 MB por segundo. "Cerca de 70% do movimento da rede foi de upload. O tráfego de download foi de 30%", diz o organizador Marcelo Branco. "Isso mostra que, sim, as pessoas gostam de baixar arquivos. Mas, principalmente, produzem conteúdo, postam em blogs, etc." Segundo a organização, durante os sete dias, foram nada menos do que 14,7 mil posts em blogs, fotologs, Twitter, etc. Voltando ao estudo da TCS InterScience, os campuseiros foram questionados sobre como gostam de se informar. Dos entrevistados, 98% consultam a web quando querem acompanhar as notícias. As revistas vêm em segundo, com 39%, seguidas pelas TVs (35%) e os jornais (34%). E quais os meios que acompanham com mais freqüência? A internet é disparada a primeira, com 78%. Em seguida, vem a TV, com míseros 6%. Essa geração conectada, que troca a TV pela internet, mostra a pesquisa, escreve em blogs (37%) e lê blogs (50%), além de passar mais de 4 horas por dia na web (56%). Também participa de sites colaborativos, como o Wikipédia (15%), mantém um perfil no Orkut (nada menos do que 94%) e bate papo no MSN messenger (57%). Lógico que, no meio de tantos nerds acampados e conectados por uma semana, quem você acha que seriam os ídolos da moçada? A dobradinha Steve Jobs e Bill Gates é a campeã. O popstar da Apple aparece com 22% de preferência. Já o executivo recém-aposentado da Microsoft é admirado por 19% dos campuseiros