Campus Party será realizada em SP também em 2009 Simuladores de carros de corrida de última geração e até de Kung Fu, robôs e os mais diversos tipos de jogos e atrações tecnológicas estão garantindo o sucesso da Campus Party, realizada na Bienal do Parque do Ibirapuera desde segunda-feira. O evento de entretenimento eletrônico, que reúne apaixonados por internet e tecnologia, será realizado em São Paulo também no ano que vem. O objetivo do evento é promover a troca de conhecimento e experiências através de atividades que incluem oficinas e palestras sobre assuntos que vão desde desenvolvimento e software livre a robótica e astronomia, entre outros. "A Campus Party superou todas as expectativas e já se consagra como a maior festa mundial da internet", afirmou o diretor de comunicação do evento, Roberto Andrade. Segundo ele, já está confirmada a realização da Campus Party 2009 em São Paulo, mas a data e o local específico ainda serão definidos. O clima hoje era de animação e curiosidade por parte das pessoas que lotaram o prédio da Bienal. A estimativa média de visitantes diários, de acordo com Andrade, é de 8 mil, e a expectativa é de que até o fim do evento, amanhã à tarde, 50 mil pessoas tenham comparecido. Além dos visitantes, participam mais de três mil "campuseiros", que se instalaram com seus computadores e barracas em busca de novos conhecimentos e diversão. A criatividade e ousadia dos viciados em computadores despertaram o interesse até do mestre do terror, o cineasta José Mojica Marins, mais conhecido como Zé do Caixão, que compareceu hoje à Campus Party. "O que me atraiu foram as novidades, a criatividade, as coisas realmente estranhas e diferentes que a gente vê aqui", declarou ele, citando com entusiasmo alguns computadores da área de "modding" (modificações feitas no computador para melhorar seu desempenho e eficiência ou aparência).