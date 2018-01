Canadense troca clipe de papel por casa graças à Web O que começou como uma proposta maluca está prestes a acontecer neste mês, quando o canadense Kyle MacDonald deve finalmente conseguir sua tão sonhada casa a partir de trocas feitas pela Web. Tudo isso, no entanto, começou com um simples clipe de papel vermelho, que ele trocava por outras coisas de interesse dos internautas, que sempre tinham algo melhor pelo que MacDonald oferecia em um blog que acompanhou a epopéia iniciada em 12 de julho do ano passado. E que incluiu trocas de itens curiosos, como uma tarde com o músico norte-americano Alice Cooper. A última troca, que ainda não foi formalizada, deixará MacDonald com uma casa na cidade de Kipling, na província de Saskatchewan. "Um clipe de papel vermelho. Uma casa. Um ano. E a primeira coisa que devemos fazer é pintar a casa de vermelho", disse MacDonald no blog. A casa, oferecida pelo prefeito e pelo conselho da cidade de Kipling, foi dada em troca de um papel em uma produção de Hollywood (o blog de MacDonald documenta cada troca efetuada) e virá acompanhada de outros itens como um título de cidadão honorário da cidade, de prefeito honorário por um dia, a criação do "Dia do Clipe de Papel Vermelho". A casa, construída nos anos 20 do século passado, tem dois pavimentos e três dormitórios, além de sala, cozinha e sala de jantar. Nada mal para quem começou com um simples clipe de papel.