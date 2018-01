Canadense usa celular como modem; conta é de US$ 73 mil

Um trabalhador de campo petroleiro canadense, chocado por ter recebido uma conta de telefone no valor de 85 mil dólares canadenses (US$ 73 mil), conseguiu reduzir o valor cobrado a 3,4 mil dólares canadenses, mas continua a disputar a cobrança. Piotr Staniaszek, 22, que trabalha com testes de poços de petróleo e gás natural na região rural noroeste da província de Alberta, conquistou atenção da mídia internacional esta semana quando seu pai procurou a imprensa para se queixar do valor da conta telefônica do filho. O pai de Staniaszek, também chamado Piotr Staniaszek, disse que seu filho acreditava que poderia usar seu novo telefone como modem para o computador, como parte de um plano de acesso ilimitado à Internet por 10 dólares canadenses ao mês, em um pacote da Bell Mobility, uma divisão da Bell Canada. Ele baixou filmes e outros arquivos de alta resolução, sem saber das tarifas em que incorreria. "Ele às vezes está trabalhando no campo, sozinho no barracão. O que deveria fazer? Beber vodca ou usar a Internet?", dise Staniaszek pai à Reuters na quinta-feira, de Calgary, Alberta. "Agora, a conta é de 85 mil dólares canadenses, e ninguém tinha avisado", afirmou. Staniaszek pai afirmou que a Bell Mobility havia concordado em reduzir a conta a 3,4 mil dólares canadenses, por "boa vontade". "Mas ainda é demais. Quem pode pagar tudo isso?", questionou, acrescentando que seu filho mal consegue manter em dia os pagamentos da picape que comprou para o trabalho, e que continuará a disputar a conta. Um porta-voz da Bell disse que o plano não previa download de arquivos para um computador, e que tal condição estava prevista explicitamente no contrato. Staniaszek disse que seu filho não queria falar com a imprensa, depois do interesse despertado por sua história, e que ele tinha medo de usar o celular e ter de pagar mais tarifas por interurbanos.