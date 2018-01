Canadenses gostam mais de TV e internet do que de sexo Não é estranho que a TV e a internet estejam cheios de anúncios de Viagra. Segundo uma enquete divulgada hoje, os adultos canadenses entre 40 e 64 anos preferem a telinha à cama. Assim, é claro que o esforço publicitário se concentra na diversão que mais ocupa o tempo dos potenciais clientes do remédio. Também não parece estranho que a pesquisa tenha sido encomendada pela empresa farmacêutica Pfizer, a criadora da pílula contra a disfunção erétil. Os números são eloqüentes. Segundo a enquete, os adultos canadenses entre 40 e 64 anos (os "baby boomers") dedicam só 15 minutos ao sexo e namoro a cada dia. Porém, passam de quatro a cinco horas por dia vendo TV ou navegando pela internet. E mais canadenses (28%) preferem um jantar a dois num bom restaurante a uma noite de paixão num hotel (25%). Para chegar a estes números, o instituto de pesquisas Ipsos Reid entrevistou 2.498 canadenses entre 40 e 64 anos de idade (1.314 homens e 1.184 mulheres). A margem de erro da pesquisa é de 2%. O que a enquete não explica é se os entrevistados ocupavam parte dessas horas em frente à TV procurando imagens que os inspirassem a querer desligar o aparelho para se dedicar a seus 15 minutos diários de paixão. Ou se a maioria das horas passadas na frente do computador serve para esvaziar as caixas de correio de dezenas de e-mails oferecendo desconto na compra de Viagra. Afinal, um em cada quatro homens culpava suas dificuldades de ereção pela pouca satisfação que encontram no sexo. E só 36% se disseram realmente satisfeitos com o seu estado de ânimo físico na hora da verdade. Desempenho Mas a enquete concluiu que cerca de 60% dos entrevistados acham que a sua geração "iniciou uma revolução sexual" e que 87% se consideram "muito mais liberados sexualmente" que seus pais. O melhor desempenho foi na faixa dos 30 anos, mas as lembranças mais carregadas de carinho são as que estão relacionadas com as relações sexuais na casa dos 20. Eles lembram o sexo aos 20 anos como excitante (57%), divertido (56%), aventureiro (49%) e selvagem (28%). Embora aos 20 eles mantivessem mais relações sexuais, isso não significava mais prazer. Só um terço considera sua vida sexual na época melhor que a atual. Talvez essa seja a chave para explicar por que tantas horas diante da tela e só 15 minutos diários de sexo. Não é tanto a quantidade que importa, e sim a qualidade. Ou pelo menos, isso é o que os entrevistados dizem.