Canal britânico colocará vídeos para download na internet A emissora britânica "Channel 4" permitirá que seus telespectadores baixem seus programas preferidos pela internet até um mês após sua transmissão. A "Channel 4" lançou um serviço na rede no qual o público poderá fazer downloads da maioria dos programas por aproximadamente ? 1,46 por atração, embora alguns filmes possam custar um pouco mais. Os usuários também terão à sua disposição na internet boa parte da produção anterior da emissora, incluindo algumas séries importadas como "Desperate Housewives". Cada programa descarregado permanecerá por 48 horas no computador do usuário a partir do momento em que este começar a assisti-lo. Nesta semana, a operadora de telefonia British Telecom (BT) lançou seu próprio serviço de televisão em banda larga em um claro desafio aos operadores de TV a cabo e satélite. A BT oferece um serviço de entretenimento no qual o usuário poderá escolher o que quer assistir em um grande arquivo de séries e filmes de televisão. O novo serviço, chamado de BT Vision, também oferece 40 canais de TV gratuitos sem que o cliente tenha que pagar uma assinatura mensal.