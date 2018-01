Canal tem game online infantil no estilo Second Life O Canal de TV Nickelodeon, dedicado ao público infantil, lançou nesta semana uma versão de game imersivo online no estilo do Second Life. Chamado de Nicktropolis, o jogo é gratuito, e permitirá aos usuários acessarem conteúdos, interagir com outros jogadores e participar de concursos, promoções e jogos. Também será possível aos avatares encontrar versões virtuais de personagens do canal, que tem programação dedicada a desenhos animados e seriados para o público jovem. Mas Nicktropolis, que é focado no público norte-americano, nem de longe lembra o Second Life, que tem um ambiente 3D completo com a presença de empresas e uma verdadeira economia virtual. No caso, Nicktropolis se assemelha - e muito - ao estilo de outro jogo social, o Habbo Hotel(que tem inclusive versão ativa no Brasil) com uma perspectiva isométrica e gráficos menos elaborados.