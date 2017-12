Cancelada cerimônia na Catedral do Rio A cerimônia da Paixão de Cristo, marcada para a tarde desta sexta-feira na Catedral Metropolitana do Rio, foi cancelada em função da presença de um grupo de ocupantes do terreno da Oi, na zona norte, esvaziado pela Polícia Militar há uma semana. Cerca de 50 ocupantes estão acampados desde as 6h da manhã desta sexta-feira na porta da Catedral, no centro da cidade.