Cancelamento atinge apenas 1% dos vôos programados Até o início da noite, o índice de cancelamentos atingia apenas 1% dos 1.258 vôos programados nos aeroportos do País, segundo boletim divulgado às 19 horas pela Infraero. Conforme o levantamento, 4,8% do total de vôos previstos desde a meia-noite registraram atrasos superiores a 60 minutos. A Gol, conforme a Infraero, cancelou oito vôos nesse período (1,8% do total). TAM e Varig, por sua vez, cancelaram dois vôos cada uma, equivalentes a 0,4% e 2,4%, respectivamente, do total programado. A OceanAir não registrou nenhum cancelamento. Segundo a Infraero, no aeroporto de Brasília (DF), dois dos 89 vôos atrasaram e três foram cancelados. No Galeão (RJ), o índice de atrasos no mesmo intervalo foi de 3,9%, ou cinco de um total de 128 vôos programados, e quatro (ou 3,1%) registraram atraso superior a uma hora. Em São Paulo, no Aeroporto de Guarulhos, foram registrados atrasos em 7,4% dos 175 vôos programados e não houve cancelamentos. Em Congonhas, houve dois registros de vôos com atraso (1,4% do total programado) e quatro cancelamentos, equivalentes a 2,7% dos vôos previstos para o período.