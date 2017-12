Cancelamentos atingem 32,5% dos vôos em Congonhas O número de vôos cancelados no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, chegou a 32,5% ao meio-dia, segundo boletim da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Do total de 80 decolagens previstas, apenas uma estava com atraso de mais de uma hora. Segundo a Infraero, o número de cancelamentos é considerado normal. No aeroporto internacional André Franco Montoro, em Guarulhos, apenas cinco vôos foram cancelados e três registravam atrasos de mais de uma hora, de um total de 94 vôos programados.