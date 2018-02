Câncer pode induzir depressão, aponta pesquisa Tumores podem induzir diretamente comportamentos depressivos. Foi o que mostrou uma pesquisa publicada hoje na revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Já se sabe que problemas de humor costumam acompanhar pacientes com câncer. Mas permanece incerto como cada fator - o choque do diagnóstico da doença, os efeitos adversos da quimioterapia e a ação biológica do próprio tumor - contribui para o quadro depressivo.