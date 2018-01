Candelária reúne manifestantes em apoio a professores

Na frente do grupo, uma grande faixa cita a presidente Dilma Rousseff: "E aquela Dilma que ia mudar o mundo agora assiste a tudo em cima do muro", uma citação à música "Ideologia", de Cazuza. Vários manifestantes se referem à violência policial no protesto de professores na terça-feira, 01. "A Câmara e a polícia nos envergonham". Alunos de escolas públicas e privadas, como o Centro Educacional Anísio Teixeira (Ceat), aderiram ao protesto em apoio à greve dos profissionais de educação pública.