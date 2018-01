Candidato a vaga vira analista por engano na TV Uma confusão de nomes levou a BBC a entrevistar o economista e técnico em informática Guy Goma - que aguardava uma entrevista de emprego - no lugar de Guy Kewney, editor do site Newswireless.net. O erro ocorreu durante a programação, ao vivo, do canal de notícias BBC News 24, transmitido apenas na Grã-Bretanha. Enquanto um atônito Guy Goma encarava perguntas sobre a batalha judicial entre o selo Apple, criado pelos Beatles, e a gigante americana da informática Apple, Guy Kewney assistia a tudo incrédulo em um telão sem som, recém-chegado à recepção do prédio da BBC no oeste de Londres. A entrevista com o Guy errado foi encerrada depois de três perguntas respondidas nervosamente pelo economista do Congo, que aprendeu inglês sozinho e tentava compensar as dificuldades de se expressar com boas doses de simpatia. A confusão começou quando um produtor da BBC foi mandado para a recepção para encontrar Guy Kewney e a recepcionista o teria apontado na direção de Goma. Goma, por sua vez, teria respondido afirmativamente ao ser perguntado pelo produtor se era Guy Kewney e foi levado ao estúdio às pressas. Pouco antes de entrar no ar, a apresentadora ainda avisou o editor do programa que o entrevistado parecia "muito esbaforido e nervoso". Ainda assim, acreditando que tudo fazia parte do processo de seleção, Guy Goma enfrentou as perguntas até o fim. "Da próxima vez vou me preparar", afirmou o economista, que encarou o episódio com bom humor. Ele ainda não sabe, no entanto, se foi selecionado para o emprego que o fez ir ao prédio da BBC. Mesmo sem querer, Guy Goma acabou se transformando em uma celebridade instantânea na Grã-Bretanha e voltou a ser chamado para uma entrevista no News 24 bem como em outros programas de canais britânicos.