Candidato moderado do Irã critica bloqueio ao Facebook

Com a Internet ocupando um papel cada vez maior no debate político, as autoridades restringiram o acesso às páginas de discussões políticas, direitos humanos e novos sites, e bloquearam o Facebook no sábado.

O ex-presidente do parlamento, Mehdi Karoubi, disse que os sites devem ser tolerados em "um período político tão sensível".

"O Facebook foi filtrado pelas autoridades por questões morais. Mas filtrar o Facebook apenas alguns dias antes da eleição foi errado", disse Karoubi em uma coletiva de imprensa.

Reformistas dizem que ao bloquear os sites, o governo quer forçar os iranianos a contar apenas com a mídia estatal, que eles acusam de fazer uma cobertura tendenciosa em favor de Ahmadinejad.

Ahmadinejad está em uma disputa contra dois candidatos moderados e o ex-líder dos Guardas Revolucionários Mohsen Rezaei.

Sites com o Facebook têm se tornado um importante instrumento de campanha para os candidatos moderados, principalmente para o ex-primeiro-ministro Mirhossein Mousavi, que deseja mobilizar a juventude iraniana a votar contra Ahmadinejad.

Uma página do Facebook de campanha para Mousavi tem mais de 5.200 membros.

O poder judiciário do Irã disse no ano passado que mais de 5 milhões de sites foram bloqueados pelas autoridades porque causaram "prejuízos sociais, políticos, econômicos e morais, o que é preocupante".

Mais de 150 mil iranianos são membros do Facebook, incluindo os jovens eleitores que formam um grande bloco que ajudou o ex-presidente reformista Mohammad Khatami a vencer as eleições em 1997 e 2001. Khatami apoia a candidatura de Mousavi.

As mensagens de texto também se tornaram uma parte importante campanha e provocaram uma queixa formal dos seguidores de Ahmadinejad, que é o mais afetado pelo ataque de algumas piadas.

"Você não pode mudar a direção (do presidente) de um carro quebrado (Irã)", diz em uma mensagem. As mensagens de texto normalmente terminam com uma nota para enviá-las a 20 amigos.

A agência de notícias iraniana IRNA disse que o promotoria pública de Teerã vai coibir as mensagens ofensivas aos candidatos. As mensagens provavelmente não vão atingir a base do eleitorado de Ahmadinejad, que é na maior parte pobre.

(Reportagem de Parisa Hafezi)