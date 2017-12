Candidato secularista da Tunísia vence primeiro turno da eleição presidencial

A escolha do primeiro presidente eleito da Tunísia marca a última etapa da transição do país norte-africano para a plena democracia na esteira da revolução de 2011, que depôs o veterano autocrata Zine el-Abidine Ben Ali.

Ex-funcionário da era Ben Ali, Essebsi, de 87 anos, apresentou-se como estadista experiente com capacidade para administrar a economia e a segurança tunisianas, desdenhando os críticos que temem a volta de figuras do antigo regime.

Essebsi, do partido secular Nidaa Tounes, teve 39,46 por cento dos votos no domingo, ficando à frente de Marzouki, que ficou com 33,4 por cento dos votos, de acordo com resultados preliminares divulgados nesta terça-feira pelas autoridades eleitorais.

O Nidaa Tounes conquistou a maioria das cadeiras na eleição parlamentar de outubro, derrotando o partido islâmico moderado Ennahda, vitorioso no primeiro pleito após o levante de 2011.

Marzouki, um ativista dos direitos humanos, diz que o retorno das autoridades do regime de partido único de Ben Ali minaria a revolução que pôs fim ao seu governo, mas seus críticos o ligam à crise do governo liderado pelo Ennahda, ao qual ele se uniu em 2011.

Agora, os dois candidatos irão buscar o apoio de uma variedade de partidos islâmicos, liberais e de esquerda que também concorreram.

(Por Patrick Markey e Tarek Amara)