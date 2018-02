Candidatos da Baixada acham prova da Fuvest 'razoável'

A treineira Sarah da Silva Santos Lacerda, de 17 anos, que está cursando o segundo ano do ensino médio, considerou Matemática bastante difícil. "Mas, de modo geral, deu para eu me sair bem. Não foi aquele bicho de sete cabeças que estava esperando", disse, acreditando que, "seguramente", irá para a segunda fase, a ser realizada no início de janeiro. Sarah pretende estudar Direito na Universidade de São Paulo (USP) e, se não der agora, terá nova chance no final do ano que vem, quando completar o ensino médio. A estudante, que mora na Praia Grande, estava acompanhada da mãe, Vera Lúcia da Silva Lacerda, sua maior torcedora.

As ciências exatas também foram as mais difíceis para o estudante John Tavares de Lima, de 24 anos, que pleiteia uma vaga em Gestão Ambiental da USP. "Vou chegar em casa e acompanhar o gabarito fornecido pelos cursinhos. Mas apesar das dificuldades de Física e Matemática, que já considerava ''uma pedreira'', acho que fiquei na média e, com certeza, irei para a segunda fase." Morador de Mongaguá, John foi um dos 3.369 candidatos inscritos para prestar prova na Baixada Santista. Ele não fez cursinho, mas estudou com seriedade em casa, consultando livros, apostilas e a internet.

Alguns candidatos reclamaram da falta de policiamento no entorno do câmpus da Unip na Vila Mathias. Três estudantes tiveram seus celulares roubados. Uma candidata teve celular e documentos levados. Ela chegou em cima da hora na Unip e, mesmo com a falta de documentos, foi autorizada a entrar na sala de aulas, comprometendo-se a comprovar, posteriormente, sua identidade, para que a prova seja validada.