Candidatura Romney vive incerteza após derrotas na 'superterça' O republicano Mitt Romney construiu com afinco a imagem de que seria um especialista em reviravoltas, o homem capaz de tirar empresas da crise para levá-las a grandes lucros e de salvar do desastre financeiro as Olimpíadas de Inverno de 2002. No entanto, após investir 35 milhões de dólares e mais de dois anos em uma acirrada campanha para a Casa Branca, as chances dele de retomar sua pré-candidatura parecem hoje, no dia seguinte à "superterça", bastante reduzidas. Romney não conseguiu vencer as prévias republicanas em nenhum Estado importante entre os que realizaram votações na terça-feira. "Ele é um empresário, e pensando nisso sob o ponto de vista do custo-benefício, nada indica que continuar durante muito mais tempo o beneficiará", disse Thomas Whalen, professor da Universidade de Boston que acompanha a carreira política de Romney. Segundo analistas, a empreitada multimilionária do pré-candidato "pelos corações e almas do Partido Republicano" --conforme Romney descreveu seus esforços para conquistar a vaga da legenda nas eleições presidenciais deste ano-- parece ter chegado ao fim após ele não haver ficar em primeiro ou segundo lugar na maior parte dos Estados onde fez campanha nos últimos dias. "Ele não poderá ser o candidato conservador do Partido Republicano se não venceu em nenhum Estado grande", disse Julian Zelizer, professor de política e história na Universidade Princeton. "É difícil encontrar um motivo para que ele continue insistindo durante muito mais tempo ainda." Romney, ex-governador de Massachusetts e investidor de risco, perdeu em 14 dos 21 Estados que realizaram prévias republicanas na terça-feira, o maior dia de votações antes da eleição presidencial em si, marcada para novembro. John McCain, senador pelo Arizona, obteve várias vitórias e consolidou a liderança na corrida pela vaga dos republicanos. "O eleitorado que Romney esperava conquistar --os cristãos de direita-- não se deixou seduzir pela mensagem dele", acrescentou Whalen. Na quarta-feira, o comitê de campanha do pré-candidato tentou destacar o lado positivo do desempenho dele na "superterça" --vitórias no Colorado, no Alasca, em Montana e em Minnesota, sem contar Utah, sede da religião mórmon, da qual é adepto, e Massachusetts, Estado que governou de 2003 a 2007. Mas Romney, que possui um patrimônio pessoal de cerca de 250 milhões de dólares, agora conta com um número muito menor de delegados do que McCain --269 contra 613 para o senador, segundo o jornal The Washington Post. Um candidato republicano precisa de 1.191 delegados para conquistar a nomeação do partido. 'CONTINUAR LUTANDO' Na terça-feira à noite, Romney disse que não desistiria antes da convenção republicana em setembro. "Vamos continuar lutando. Percorreremos todo o caminho até a convenção, vamos vencer essa disputa. E vamos chegar à Casa Branca", afirmou. Assessores afirmam que o pré-candidato ainda espera sair-se bem nas prévias da Louisiana, do Kansas e de Washington, no sábado, e nas chamadas "Primárias do Potomac", na Virgínia, em Maryland e no Distrito de Columbia, na próxima terça-feira. "Essa disputa será travada Estado a Estado", afirmou Kevin Madden, porta-voz dele. "Aquelas prévias são importantes", acrescentou, recusando-se a responder perguntas sobre a possibilidade de Romney desistir da corrida. Um outro assessor, Eric Fehrnstrom, afirmou que nenhum dos pré-candidatos republicanos saiu da "superterça" com a vitória assegurada nas prévias.