Canguru invade estacionamento de aeroporto na Austrália

Um canguru cinzento surpreendeu os usuários e os seguranças do estacionamento do aeroporto de Melbourne, na Austrália. O animal, de 3 anos de idade, circulou pelo local e escapou do cerco feito pelos guardas. Acabou sendo capturado depois de receber sedativos do serviço de proteção aos animais.

Um dos responsáveis pelo resgate disse que as unhas do canguru estavam desgastadas de tanto que ele saltou sobre o asfalto e que o animal provavelmente estava sentindo fortes dores. Segundo a imprensa australiana, o animal vai ser mantido em cativeiro e observado por um veterinário, até ser devolvido à natureza selvagem.

Autoridades australianas advertem que os cangurus podem ser agressivos com humanos e pedem que as pessoas mantenham distância dos animais.

