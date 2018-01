Canon anuncia nova linha de câmeras digitais no Brasil A Canon anunciou o lançamento no Brasil de uma nova linha de câmeras digitais, com nove modelos inéditos da linha PowerShot, três dos quais já estão à venda no Brasil: A530, A430 e A420. Os demais modelos - PowerShot S3IS, SD700, SD630, SD600, A700 e A540, começam a chegar ao varejo a partir da próxima semana. O modelo de entrada, a PowerShot A420, traz zoom ótico de 3,2X, sensor de 4.0 Megapixels e tela LCD de 1,8 polegada. Seu preço estimado no mercado brasileiro é R$ 799,00. O modelo intermediário é a PowerShot A430, de 4.0 Megapixels, tem uma tela de LCD de 1,8 polegada e zoom ótico de 4X. Traz modo Super Macro de 1,0 centímetro, o que permite closes de objetos próximos. O preço dela é de R$ 899,00. Já a PowerShot A530, é uma câmera com resolução de 5.0 Megapixels, que traz zoom ótico de 4X e sensibilidade até ISO 800, ou seja, apresenta uma sensibilidade maior para capturar imagens em zonas com pouca iluminação natural. No Brasil, será comercializada por R$ 999,00. Novidades Os demais lançamentos da Cânon apostam em sensores mais poderosos. A PowerShot S3IS, por exemplo, traz sensor de 6.0 Megapixels, zoom ótico de 12X e lentes e recurso de estabilização de imagem. Traz o recurso MovieSnap para tirar fotos enquanto o usuário produz filmes. Em vídeos, a S3IS grava clipes contínuos com 60 fps (frames /segundo). Custará R$ 2.699,00. Já a PowerShot SD700 IS também trará estabilização de imagem zoom ótico de 4X e sensor de 6.0 Megapixels. Também apresenta ISO 800, que aumenta a capacidade de disparo sob baixa iluminação. Traz o modo de captura de filmes a 60 fps. Custará R$ 2.599,00. Apostando no design compacto, a empresa terá a PowerShot SD630, de 6.0 Megapixels, com LCD de 3 polegadas, controle a partir de um dial sensível ao toque. Custará R$ 1.999,00. Todas utilizam cartões SD como mídia de armazenamento.