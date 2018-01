Canon anuncia novo scanner compacto A Canon lançou no mercado brasileiro o novo scanner DR 1210C, voltado para usuários domésticos e pequenos escritórios. O modelo traz alimentador automático de documentos e alta velocidade de digitalização, o que possibilita a digitalização de documentos com agilidade. A tampa de vidro permite trabalhar com documentos como livros, revistas e encadernações. Com resolução ótica de 600 dpis (pontos por polegada), pode digitalizar até 12 páginas por minuto. O preço do produto para o mercado brasileiro ainda não foi definido.