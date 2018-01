Canon e Toshiba encerram joint-venture em telas planas A Canon está encerrando a parceria com a Toshiba para a fabricação de telas de alta definição usando a tecnologia SED, que utilizará painéis metálicos especiais para gerar a energia que produz a luz na parte externa das telas, a exemplo do que o plasma faz nos displays com esta tecnologia. Com isso, a Canon deve finalizar uma disputa legal travada com a Nano-Proprietary, que havia licenciado tecnologias eletrônicas para a joint-venture entre Toshiba e Canon, segundo informaram as companhias. A transação de compra é estimada em US$ 85 milhões. A japonesa Sony também possui linhas de desenvolvimento que utilizam painéis emissores de energia, com tecnologias similares aos painéis SED que agora a Canon deve desenvolver e fabricar. Antes do fim da parceria, Canon e Toshiba previam fabricar 75 mil telas mensais com a tecnologia SED a partir de uma fábrica no Japão.