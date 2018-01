Canon fará recall de copiadoras no Brasil A Canon promoverá, no Brasil , o recall de copiadoras vendidas no Brasil entre 87 e 98 Nos modelos PC6, PC6RE, PC65, PC7, PC7RE, PC8, PC11, PC11RE, PC12, NP 1010 e NP 1020. Segundo a empresa divulgou em um comunicado, as copiadoras produzidas neste período apresentam um defeito na conexão do equipamento com sua fonte de energia. A falha pode gerar superaquecimento e, eventualmente, pode até causar princípios de incêndio. Mas a empresa alerta que número muito limitado destas unidades pode apresentar risco de fumaça ou fogo. Para atender aos donos destes equipamentos ainda em atividade, a Canon disponibilizou um número de telefone, o (11) 5070-7100, para atender dúvidas de seus clientes.