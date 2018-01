Canon investe US$1,3 bi em toners para impressoras laser A Canon, grande fabricante de impressoras e copiadoras, informou na quinta-feira que vai investir 140 bilhões de ienes (1,3 bilhão de dólares) para ampliar capacidade de produção de toners diante da forte demanda por impressoras laser. Itens consumíveis como toner e serviços relacionados são uma importante fonte de lucro para fabricantes de equipamentos para escritório pois geram margens maiores e fornecem fonte de receita constante. A Canon não revela vendas de seus toners, mas as receitas relacionadas a impressoras laser, que incluem o faturamento com toners, somaram 1 trilhão de ienes em 2006, representando quase um quarto de suas vendas totais. A companhia compete com a Xerox e com a Ricoh em copiadoras e impressoras e também é a maior fabricante mundial de câmeras digitais.