Canon lança nova câmera digital de alta resolução A Canon lançou no Brasil uma nova câmera digital com alta resolução: a PowerShot G7. O modelo, que deve estar à venda no Brasil até o final do mês, traz um sensor com 10 Megapixels de resolução e deve custar R$ 2799,00. A câmera é compacta e apresenta um design tradicional e robusto e ela é capaz de tirar fotos com sensibilidade equivalente a até ISO 1600. O zoom ótico é de até 6x. O modelo traz ainda o recurso de estabilização de imagem "lens-shift" que ajuda a evitar os efeitos do tremido da câmera em situações de pouca luminosidade, ou quando o disparo é feito com a câmera na mão. Como mídia de armazenamento, a câmera utiliza cartões de memória do tipo SD/MMC.