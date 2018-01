Canon lança nova câmera profissional de alta performance Um dos destaques da PMA 2007 foi a câmera profissional EOS-1D Mark III, da Canon. Modelo mais recente de uma linha da empresa, é tida pelo mercado como a câmera digital Reflex mais rápida do mundo (DSLR). Com resolução de 10.1 Megapixels e uma tela LCD de 3 polegadas, ela é capaz de tirar até 10 fotos por segundo e em até um total de 110 imagens em formato JPEG (com compressão, portanto com alguma perda da qualidade) ou até 30 imagens seqüenciais com qualidade bruta (RAW). O modelo, que usa sensores do tipo CMOS, consegue isso graças ao processador de imagem da Canon, o Dual DIGIC III. O sensor, por sua vez, traz uma nova estrutura de microlentes que reduz o ruído das imagens. O conjunto faz com que a câmera consiga obter valores de ISO que vão de 100 a 3200, permitindo puxar a imagem para ISO 50 e até ISO 6400. Limpeza Cheia de recursos para profissionais, a nova EOS traz um sistema de limpeza automática de lentes contra poeira, o EOS Integrated Cleaning System, que utiliza uma lente de absorção infravermelha junto ao sensor CMOS que vibra por 3,5 segundos quando a câmera é ligada ou desligada. Outro recurso inteligente faz com que o obturador dispare por três vezes durante uma foto, fazendo com que grãos de poeira sejam eliminados. A etapa final fica por conta de um software que grava presenças que lembrem grãos de poeira e que podem ser eliminados com um único comando. A câmera só chega ao varejo mundial entre fins deste mês e início de abril, na mesma faixa de preço do modelo anterior a Mark II, ou seja, em torno de US$ 3700 no mercado norte-americano. Alexandre Barbosa viajou a Las Vegas a convite da HP Brasil