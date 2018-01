Canon vai abandonar câmeras com filme A japonesa Canon divulgou nesta semana que vai parar com o desenvolvimento de câmeras fotográficas que usem filmes para focar os esforços em aparelhos digitais, em mais um passo para o fim da fotografia convencional. Não é a primeira vez que uma empresa tradicional do ramo anuncia a fim de sua linha de câmeras convencionais. Desde o início do ano, outros nomes como Konica-Minolta e Nikon já anunciaram a diminuição ou o encerramento na fabricação de câmeras fotográficas que usem filmes. Todas elas, claro, vulneráveis ao crescimento vertiginoso da fotografia digital em todo o mundo e a conseqüente redução no mercado de câmeras normais, cujas vendas recuam a cada trimestre. Não há uma data oficial, contudo, para o fim das câmeras: a empresa manterá a fabricação de modelos existentes enquanto houver demanda, mas que pode voltar atrás conforme o comportamento do mercado.