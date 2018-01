Cansou do Cansei de Ser Sexy? O público do YouTube ainda não... Eles já cansaram de ser sexy, de responderem se são indies ou se fazem música pop e falarem o motivo de fazerem mais sucesso no exterior do que no Brasil. Agora, o grupo paulistano Cansei de Ser Sexy poderá reclamar de outra coisa: que estão cansados de serem tratados como os donos do vídeo mais assistido de todos os tempos no YouTube. É que na semana passada o videoclipe da música "Music is My Hot Hot Sex" ultrapassou a casa dos 76 milhões de acessos. "Se nos dessem um dólar por cada acesso eu compraria um apartamento em Londres. Mas, como não vão dar, eu vou continuar achando isso engraçado e só. Nunca demos muita bola para paradas e listas. É só um número", desdenha Adriano Cintra, o único homem da banda. Belo número, por sinal. O CSS conseguiu, em um espaço de um mês, entrar no top 10 global do YouTube e ficar nas três primeiras posições na semana passada. Em apenas três dias o videoclipe teve impressionantes 10 milhões de visitas e superou o (então) imbatível "The Evolution of Dance". Mas o que explica esse fenômeno? Afinal, o CSS já é hype na internet há uns quatro anos e a música pertence a um CD lançado em 2005. A resposta: os internautas estão longe de, perdoem o trocadilho, cansarem da banda. O próprio dono do YouTube, o Google, é quem diz isso. Segundo Félix Ximenes, diretor de comunicação do Google no Brasil, o CSS é um grupo de boa audiência no site desde o seu começo. "É um caso de amor antigo, não é algo recente. Eles são muito ativos na internet e meus colegas de empresa na Califórnia dizem que o CSS é adorado por lá", diz. "Ninguém entende como eles não são famosos no Brasil", continua. Essa realidade fez muitos internautas brasileiros acharem que o sucesso do vídeo tivesse algo de estranho por trás. Especulou-se primeiro que algum hacker estava manipulando a contagem de visitas. Não era difícil supor isso: apesar do clipe superar a barreira de 1 milhão de acessos por dia, ele não aparecia como o mais visto nas últimas 24 horas ou na semana. Também rolou o boato de que uma máquina ficava clicando o tempo todo sobre o vídeo para mantê-lo em evidência no ranking. Novamente não foi difícil acreditar nisso, pois a pessoa que colocou o vídeo no ar, um tal de Clarus Bartel72, estava em seu perfil fazendo campanha para Barack Obama, pré-candidato democrata à presidência dos EUA. Curiosidade: Bartel (ele não revelou seu nome) é italiano e jura não falar inglês. Em entrevista por e-mail ao Link, o operário de 35 anos disse ter colocado o vídeo por brincadeira, e que é fã da banda. Já em relação ao fato de seu perfil estar com um grande papel de parede com o rosto do Obama, defendeu-se. "Quero ver um negro na Casa Branca. E Hillary Clinton (a outra pré-candidata) me parece ser amiga do clã Bush e muito mais republicana do que democrata." Outra hipótese para o sucesso do vídeo – essa sim muito provável – é que a canção traz em seu título "hot" e "sex", palavras-chave muito buscadas no YouTube (e na internet). AJUDINHA DA APPLE A história por trás do clipe de "Music is My Hot Hot Sex" é bem interessante: ele foi feito por um fã do grupo, que pegou o material de sobra (cenas deletadas, por exemplo) de um clipe musical que o CSS fez para a MTV italiana: "Alcohol". Só isso já dá uma história legal, mas melhor ainda é o caso que explica o sucesso por trás da faixa. Em setembro de 2007, o americano Nick Haley, então com 18 anos, usou a música para um comercial amador que fez do iPod Touch (tinyurl.com/27dvum).O vídeo é ótimo, fez sucesso, e a Apple gostou do que viu. Tanto, que fez uma publicidade oficial idêntica a de Haley (tinyurl.com/387hou) – e com seu aval. Isso fez do single um hit absoluto no exterior (no iTunes, ficou um bom tempo entre as 30 músicas mais compradas e entre os 10 ringtones mais vendidos). "A gente aproveitou isso para vender mais músicas online e discos, mas nunca para aparecer como ‘a banda do comercial da Apple’", diz Cintra. Isso explica o porquê do CSS não querer tirar proveito do rótulo de "a banda que tem o vídeo mais assistido do YouTube". "Talvez isso nos abra algumas portas, como tocar no David Letterman. Mas, sinceramente, eu não acho esse o motivo mais legal para ir no programa dele. Preferia ser ‘a banda que está lançando um disco novo e tem músicas muito legais".