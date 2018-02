Cantareira e várzea do Tietê são alvo de ação

AQUECIMENTO GLOBAL

Relatório terá 200 cientistas brasileiros

Cerca de 200 cientistas de todo o País participarão voluntariamente da elaboração do primeiro relatório nacional do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC). A ex-secretária nacional de Mudanças Climáticas e professora da Coppe/UFRJ, Suzana Kahn, é quem preside o Comitê Científico do painel. Os trabalhos do relatório se iniciam neste semestre e devem ser concluídos em 2012 - para serem apresentados na Rio+20, conferência que marca os 20 anos da Rio 92. Depois, o documento contribuirá para a realização do próximo relatório do Painel do Clima da ONU. /