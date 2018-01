Cantareira opera com 5,2% da capacidade, diz Sabesp

Já o Sistema Alto Tietê, segundo maior manancial paulista, registrou aumento de 0,1 ponto porcentual no volume de água represada e opera neste sábado com 10,4% da capacidade, ante 10,3% do dia anterior. Sobre a região dos seus reservatórios, a pluviometria do dia registrada foi de 7,1 milímetros. O atual cálculo da Sabesp para o volume de água no Alto Tietê considera 39,4 bilhões de litros de água do volume morto, adicionados em dezembro.

Ainda de acordo com o relatório da Sabesp, o Guarapiranga está com 39,4% da sua capacidade, ante 38,5% do dia anterior. No sistema Alto Cotia, o menor dos mananciais, o aumento foi de 0,1 ponto porcentual e o reservatório opera com 28,6% do volume armazenado de água. Por sua vez, os Sistemas Rio Claro e Rio Grande operam com 30,6% e 71,7% da capacidade, respectivamente.