Cantareira vai ter chuvas fortes nos próximos dias A região do Sistema Cantareira terá chuvas fortes nos próximos dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), de quinta-feira, 6, a sábado, 8, deve chover de 40 a 100 milímetros no leste e nordeste do Estado de São Paulo, atingindo a fronteira com o sul de Minas Gerais, região do manancial que abastece 47% da Grande São Paulo. Nesta quarta-feira (5), o nível do Sistema Cantareira caiu para 16,1%, após registrar 16,2% na terça-feira, 4. A média de chuvas do mês de março é de 185 mm. Sábado, 29, foi o dia em que mais choveu durante o carnaval, com 39,2 mm - ou 21,3% da média histórica do mês.