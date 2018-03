Cantor Netinho recebe alta após quase 4 meses internado

Após quase quatro meses internado, o cantor Netinho deixou o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 21. Ele deu entrada no hospital no dia 10 de maio e recebeu alta apenas à 0h30 desta quarta. Segundo o boletim da equipe médica, o músico apresenta um estado de saúde bom e recebeu orientações de acompanhamento médico e de trabalho para reabilitação motora.

Netinho estava hospitalizado desde o dia 24 de abril, quando deu entrada em um hospital em Salvador, na Bahia, com fortes dores após uma sessão de musculação. Ainda na capital baiana, os médicos constataram alterações no fígado do cantor. Netinho passou por cirurgia para conter uma hemorragia sofrida durante a biópsia hepática e, desde então, apresentou uma série de complicações. Em maio, ele foi transferido para a capital paulista, onde chegou a ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).