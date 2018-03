Cantor sertanejo é acusado de agressão à ex-mulher

O caso foi registrado na 2.ª Delegacia Especializada de Atenção à Mulher (Deam) de Goiânia, onde ela já havia registrado anteriormente dois boletins de ocorrência contra Vitor, os quais não foram levados adiante. Cristiane foi submetida a exame no Instituto Médico-Legal (IML) e requereu judicialmente "medida protetiva" que deve ser decida após a coleta de todos os depoimentos.

A titular da 2.ª Deam, delegada Cássia Sertão, informou nesta sexta-feira, 7, que o cantor deverá responder por lesão corporal, injúria e ameaças feitas durante a briga e depois, por telefone. "A vítima afirma que o ex-marido sempre a perturbou." O casal conviveu cerca de oito anos e está separado há sete meses.

O último desentendimento aconteceu no domingo no apartamento onde Cristiane mora com a filha do casal, de 2 anos, no Jardim Goiás. Vitor teria ido visitar a criança e se descontrolado ao encontrar o atual namorado da ex-mulher no apartamento. Além de desferir um tapa na ex, que teria reagido com um chute, Vitor teria lançado contra Flávia o brinquedo que ele levava de presente para a filha, uma vassourinha de madeira, que atingiu a mulher no rosto.

''Momento de fraqueza''

O cantor sertanejo disse nesta sexta que está arrependido: "Pedi perdão a ela nas redes sociais, foi um momento de fraqueza, de cabeça-quente. Ela (Flávia) é uma pessoa maravilhosa. Temos uma filha em comum". Ele afirmou que já contratou advogado e que está "tranquilo para responder".