Cão farejador encontra US$ 303 mil em carro de mexicano nos EUA

Um cão da patrulha de fronteira dos Estados Unidos encontrou quase US$ 303 mil (cerca de R$ 646 mil) no banco de trás de um carro dirigido por um mexicano.

Segundo o site do canal de televisão de San Antonio Kens 5, no Estado do Texas, o mexicano tentou cruzar a fronteira com os Estados Unidos, saindo de Nuevo Lareda com um carregamento de mercadorias de supermercado.

Em uma inspeção de rotina, o cão Aras, que trabalha com uma unidade da polícia de fronteira da região, farejou algo no carro.

Os policiais submeteram o veículo a uma inspeção por raio X, que indicou algo anormal dentro de três caixas de detergentes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com uma análise mais detalhada, os policiais descobriram 12 bolsas de dólares não declarados dentro das caixas, e apreenderam US$ 302.875, junto com o veículo.

Ninguém foi preso, mas agentes especiais da Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos estão investigando o caso.

"Até o momento, neste ano fiscal, mais de US$ 10 milhões não declarados foram apreendidos no Posto de Fronteira de Laredo, comparados com os cerca de US$ 3,2 milhões apreendidos na mesma época no ano passado", afirmou Gene Garza, chefe dos policiais de fronteira de Laredo

A lei americana permite que pessoas entrem no país com quantidades de até US$ 10 mil. Qualquer quantidade maior que esta deve ser declarada. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.