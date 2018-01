"Cão-guia" digital representará Brasil em concurso da Microsoft O Brasil será representado na final mundial da Imagine Cup, a copa do mundo da computação organizada pela Microsoft, pela equipe Trivial Team. Os quatro estudantes da Universidade de Pernambuco, Augusto César Spinelli, Carlos Eduardo Rodrigues, Ivan Cordeiro Cardim e Madson Menezes Costa, criaram um projeto de "cão-guia" virtual com projeto Virtual Eye, ou vEye. Trata-se de um sistema portátil de auxílio à navegação e de identificação de objetos para deficientes visuais baseado em duas pulseiras que o deficiente visual coloca nos pulsos e que, com o auxílio de um sistema de localização baseado em GPS que roda em um PDA, permite a ele virar à esquerda ou à direita, dando maior liberdade de movimentos. "Simulamos o uso da solução em um ambiente interno e externo e comprovamos sua viabilidade testando a solução com um deficiente visual que testou o produto", explica Madeson Menezes, um dos desenvolvedores. Segundo ele, a elaboração do vEye consumiu cinco meses em pesquisas e software e R$ 2 mil em hardware. "As pulseiras vibram quando o deficiente visual precisa virar à esquerda ou à direita", explica. Ele detalha ainda que as pulseiras são ligadas ao PDA por meio de cabos seriais mas já há a perspectiva de adotar um sistema de comunicação sem fio com a tecnologia Bluetooth. Cada um dos estudantes ganhou como prêmio um laptop e em agosto vão para a finalíssima do concurso, na Índia, que acontece de 4 a 12 de agosto. "Eles vão disputar na categoria de projeto de software com outras 32 equipes. O evento reúne também outras categorias de projeto e terá representantes de 96 países", explica Rogério Panigassi, gerente acadêmico da Microsoft Brasil.