Cão salva mulher de ataque de canguru na Austrália

Uma australiana foi salva pelo cão de estimação de seu filho após ser atacada por um canguru. Rosemary Neal, de 65 anos, estava em sua fazenda perto da cidade de Mudgee, no estado de New South Wales, no noroeste de Sydney, quando o marsupial pulou em cima dela. "O canguru saltou e foi direto em cima dela", contou seu filho, Daren. "Meu cachorro a ouviu gritando, partiu como uma flecha e conseguiu afastar o canguru ", detalhou. "Se não fosse por ele, talvez minha mãe estivesse morta agora." Rosemary foi levada para o hospital em estado de choque e com cortes no rosto, informou o jornal australiano Sydney Morning Herald. Daren disse que a região onde a família mora tem visto um aumento significativo na população de cangurus. Os animais estão por toda parte na Austrália e muitas espécies não são consideradas perigosas para o ser humano. Cangurus podem medir mais de dois metros de altura e pesar 100 quilos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.