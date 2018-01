Caótico com muito charme

A atração da casa é a comida inspirada nas delis nova-iorquinas, bem feita e com ingredientes de qualidade. Mas os sanduíches têm proporções exageradas (muito além da fartura típica), desmontam, e lá pelas tantas o único jeito é pedir talheres para terminar os serviços.

O menu traz alguns dos "clássicos" consagrados nos dois anos da casa de Julio Raw, neto de Rosa Raw, uma das donas do Z Deli (o novo lugar tem como sócio Bruno Mester). Estão ali o sanduíche de pastrami (acima, esq.), servido em pão de centeio, com mostarda e picles (R$ 26), e o salmão lox (R$ 28), mas não tem a batata com pastrame crocante e creme azedo...

O cardápio é enxuto e vai permanecer assim, embora os itens possam mudar. Cinco ou seis entradas, com preços de R$ 17 a R$ 38, hambúrgueres com preços de R$ 25 a R$ 28, incluindo o louis burger (acima, dir.) feito com pão de fôrma tostado, queijo fundido e cebola caramelizada. A novidade é o black burger, com tutano e molho rôti.