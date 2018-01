Capa em bambu sai mais cara Uma das atrações do Studio Hybrid é a possibilidade de escolher entre várias opções de visual. Graças ao suporte que já vem incluído, o novo minidesktop da Dell pode ser colocado em pé ou deitado sobre o móvel. As capas plásticas que cobrem a carcaça de metal são recicláveis e podem ser nas cores verde-esmeralda, lilás, vermelho, azul, cinza ou laranja. "Nosso objetivo foi projetar um computador de mesa que combinasse com o escritório, a sala de estar ou qualquer outro lugar. Assim, criamos uma categoria de PC que reúne estilo, desempenho e um alto grau de eficiência energética", disse Paula Silva, gerente de produto da linha Studio Hybrid da Dell Brasil. O revestimento em bambu – considerado ecológico porque a planta cresce rapidamente e está presente em todos os continentes, exceto na Europa – também está disponível para consumidores brasileiros, mas implica em um acréscimo de R$ 233 ao preço final do desktop. A Dell não é a única fabricante de computadores a recentemente oferecer o revestimento em bambu. A taiwanesa Asus lançou a moda anteriormente na Ásia e, durante a Futurecom 2008, realizada em setembro em São Paulo, apresentou um notebook com a capa nesse material, completamente feita à mão.